JU: 2 esplosioni simultanee a distributori banconote in Ajoie

(Keystone-ATS) Due distributori di banconote situati ad alcuni chilometri di distanza l’uno dall’altro sono stati fatti esplodere simultaneamente verso le 5.00 in Ajoie, regione settentrionale del canton Giura. Le deflagrazioni non hanno provocato feriti.

In entrambi i casi, i ladri sono fuggiti a bordo di diversi veicoli con un bottino per il momento non precisato.

I danni agli edifici dove si trovavano i distributori sono ingenti, ha reso noto la polizia cantonale giurassiana in un comunicato. Anche costruzioni vicine sono state toccate dagli attacchi. A Porrentruy è stato fatto saltare un distributore della posta alla stazione, ad Alle uno della Banca cantonale.

Tenuto conto della “particolarità degli eventi” (su cui nella nota non si forniscono informazioni), sui luoghi delle esplosioni sono intervenuti le polizie cantonale e comunali nonché quelle federale (che fa capo all’Ufficio federale di polizia) e militare, la procura giurassiana, specialisti del Servizio incendi ed esplosioni del Canton Berna (BEX, Dezernat Brände und Explosionen), dell’Istituto forense di Zurigo (FOR, Forensisches Institut Zürich) e della polizia cantonale neocastellana nonché membri dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. In virtù della sua competenza in materia di reati legati agli esplosivi, l’indagine sarà condotta dal Ministero pubblico della Confederazione.

Sui due episodi non saranno fornite altre indicazioni, precisa la polizia giurassiana.