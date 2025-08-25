JU: elezioni cantonali, 18 candidati, anche il discusso Courtet

Keystone-SDA

Diciotto candidati saranno in corsa il 19 ottobre per il rinnovo del governo giurassiano. Tra di loro c'è anche il responsabile dell'istruzione, della cultura e dello sport Martial Courtet che, scaricato dal suo partito - il Centro -, ha deciso di correre da solo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Mercoledì scorso il cantone aveva presentato una perizia che criticava fortemente l’operato di Courtet. Quest’ultimo è accusato di aver instaurato un clima di paura nel suo dipartimento. In seguito alle accuse, il suo partito gli aveva chiesto di farsi da parte, dicendosi pronto a escluderlo d’ufficio se necessario.

Giovedì il consigliere di Stato aveva annunciato il ritiro dalla lista del Centro. Oggi, allo scadere del termine per depositare le liste, l’annuncio di presentarsi come indipendente.

Tra i cinque “ministri” uscenti, due non si ripresentano. Si tratta di Nathalie Barthoulot (PS) e di David Eray (PCSI). Oltre a Courtet, si ricandidano Rosalie Beuret Siess (PS) e Stéphane Theurillat (Centro). Da notare che al voto parteciperanno anche gli abitanti di Moutier (BE), cittadina che diventerà giurassiana il prossimo 1° gennaio, ricorda il cantone in un comunicato.