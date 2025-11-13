JU: oggi 23,5 gradi a Delémont, nuovo record di novembre

Keystone-SDA

Nuovo record di temperatura per novembre a Delémont (JU), dove la colonnina di mercurio è salita oggi a 23,5 gradi. L'ultimo record nel capoluogo giurassiano era di 22,8 gradi e risaliva al 2023, rende noto Meteonews.

(Keystone-ATS) Il servizio meteorologico ha misurato valori vicino ai 20 gradi anche in altre località al nord della Alpi: a Tänikon (TG) sono stati ad esempio misurati 18,6 gradi e a Basilea 18,9 gradi.

Il nuovo primato per Delémont è significativamente più alto di quello del 2023, scrive Meteonews sulla piattaforma X. I dati vengono raccolti dal 1959. Altri possibili candidati a temperature record sono le valli dove soffia il favonio. A Vaduz, nel Principato del Liechtenstein, il record attuale di novembre è di 23,7 gradi.

Anche per domani, i servizi meteorologici prevedono temperature miti, “eccezionalmente elevate per questo periodo dell’anno”, scrive Meteonews sul suo sito web. Il limite di zero gradi si situa oggi tra i 3300 e i 3500 metri.

All’inizio della prossima settimana, il tempo diventerà più invernale. Lunedì un fronte freddo attraverserà la Svizzera settentrionale e il limite delle nevicate dovrebbe scendere sotto i 1500 metri.