JU: coronavirus, 50 insegnanti e 360 allievi in quarantena

Due scuole in quarantena nel canton Giura KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

Il Giura ha posto in quarantena tutti gli insegnanti e gli allievi delle scuole medie di Les Breuleux e Basssecourt, ossia 410 persone. La misura è stata presa dopo la socperta di nuovi casi positivi al coronavirus, hanno annunciato oggi le autorità cantonali.

Le due scuole hanno dovuto terminare l'anno scolastico martedì e mercoledì scorsi, con alcuni giorni di anticipo, dopo la scoperta di casi di coronavirus. Da allora sono state scoperte nuove contaminazioni: a Les Breuleux tre insegnanti e uno studente sono risultati positivi, alla scuola di Bassecourt (situata nel comune di Haute-Sorne) i nuovi casi sono quattro.

Vista l'evoluzione della situazione, il medico cantonale ha deciso oggi di mettere in quarantena 50 insegnanti e 360 ​​allievi per un periodo di 10 giorni dall'ultimo contatto con una persona infetta. Anche i dipendenti di due PMI giurassiane, una trentina di persone, hanno dovuto essere posti in quarantena.

In una nota, le autorità cantonali invitano la popolazione alla massima vigilanza e alla responsabilità di fronte allo "sviluppo proccupante" della situazione. In una settimana sono stati contabilizzati trenta nuovi casi positivi.