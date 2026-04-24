Kühne+Nagel: utili e ricavi in calo ma sopra le attese

Keystone-SDA

Avvio d'anno in salita per Kühne+Nagel, penalizzata dalla forza del franco e dalle turbolenze nel trasporto marittimo legate al conflitto in Iran.

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(Keystone-ATS) Nel primo trimestre il colosso della logistica ha registrato un calo dei ricavi e una contrazione dell’utile netto del 18% su base annua, sceso a 248 milioni di franchi. Nonostante il contesto, la società ha confermato i propri obiettivi.

Il fatturato netto è diminuito del 12% a 5,60 miliardi di franchi, ha comunicato oggi la società con sede a Schindellegi (SZ). A tassi di cambio costanti, la flessione è limitata al 5%.

Sul fronte della redditività, l’utile operativo Ebit si è attestato a 343 milioni di franchi, in calo del 14,7% rispetto a un anno prima. L’Ebit ricorrente – al netto di elementi straordinari e costi di leasing – è sceso del 23% a 308 milioni, mentre l’Ebitda si è fermato a 562 milioni (-10,4%).

Nel complesso, pur in diminuzione, i risultati si sono rivelati superiori alle attese degli analisti: secondo un sondaggio dell’agenzia economica AWP, il consenso indicava ricavi per 5,58 miliardi, un Ebit di 285 milioni e un utile netto di 201 milioni.

Evocando il prosieguo dell’esercizio, Kühne+Nagel prevede per il 2026 un Ebit ricorrente leggermente in rialzo, compreso tra 1,25 e 1,40 miliardi di franchi, rispetto alla precedente forchetta di 1,2-1,4 miliardi.