Kühne+Nagel incassa e guadagna di più, obiettivi rivisti al rialzo

Keystone-SDA

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Il colosso della logistica Kühne+Nagel ha incassato e guadagnato di più nel secondo trimestre. E il futuro, secondo i vertici aziendali, si prospetta ancora più roseo.

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(Keystone-ATS) Nel periodo aprile-giugno il fatturato si è attestato a 6,6 miliardi di franchi, in progressione (su base annua) dell’8%, ha indicato l’impresa con sede a Schindellegi (SZ) e attiva a livello planetario nel trasporto su mare, su terra e nel cielo. Il risultato operativo Ebit è aumentato dell’11% a 381 milioni e l’utile netto è salito del 10% a 276 milioni.

“L’attività del gruppo nel secondo trimestre ha registrato un forte slancio”, afferma il CEO Stefan Paul, citato in un comunicato. “Abbiamo così dimostrato ancora una volta la nostra competitività. In particolare, il settore del trasporto aereo ha mostrato un eccellente secondo trimestre, con un risultato operativo in crescita del 35%”.

La società sta inoltre accelerando l’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) in tutta l’organizzazione. “Dall’ottimizzazione dei processi operativi fino all’integrazione di agenti basati sull’IA, stiamo creando i presupposti per aumenti misurabili dell’efficienza e per un miglioramento continuo della qualità dei nostri servizi”, osserva il dirigente 57enne con doppia nazionalità svizzera e tedesca.

Visto il buon andamento degli affari la società corregge al rialzo gli obiettivi di redditività per l’intero esercizio: il gruppo punta ora a un Ebit compreso tra 1,35 e 1,55 miliardi di franchi, a fronte di un intervallo compreso tra 1,25 e 1,40 miliardi che veniva ipotizzato finora.

Le cifre diffuse oggi sono chiaramente superiori alle attese degli analisti e l’effetto in borsa non è mancato: nei primi scambi l’azione Kühne+Nagel guadagna oltre il 2%, nell’ambito di un mercato generalmente orientato a un ribasso frazionale. Come noto in settembre una revisione dell’indice SMI farà sì che il valore Kühne+Nagel esca dal club dei 20 principali titoli svizzeri: dovrà fare un passo indietro insieme a Swisscom, per lasciare posto a Galderma e Sandoz.

Gruppo con origini tedesche, Kühne+Nagel è un gigante mondiale dei trasporti, nei settori navale, aereo e stradale. È stato fondato nel 1890 a Brema e la sua sede è stata spostata in Svizzera nel 1976: l’azienda ha seguito Klaus-Michael Kühne, l’imprenditore oggi 89enne che è azionista di maggioranza e che – in base al Bloomberg Billionaires Index di oggi – è l’uomo più ricco della Germania (e 46esimo al mondo), con un patrimonio valutato a 47 miliardi di dollari (38 miliardi di franchi). La sua società – Kühne rimane l’azionista di maggioranza – ha 88’000 dipendenti distribuiti in 1300 località di quasi 100 paesi, che servono 400’000 clienti.