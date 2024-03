Kelleher, UBS preparata nel migliore dei modi a rilevamento CS

(Keystone-ATS) UBS era preparata in modo “ottimale” all’acquisizione del Credit Suisse, anche retrospettivamente. Lo afferma il presidente del consiglio d’amministrazione della maggiore banca svizzera Colm Kelleher in un’intervista alla “NZZ am Sonntag”.

Prima dell’acquisizione, annunciata il 19 marzo dello scorso anno, UBS aveva preso in considerazione innumerevoli scenari, ha dichiarato Kelleher al domenicale. Per lui era chiaro dall’ottobre 2022, quando il Credit Suisse ha presentato il suo piano strategico, che il numero due del settore non avrebbe avuto futuro. Dal novembre 2022 i consulenti esterni di UBS si sono messi al lavoro.

Nel marzo 2023 erano pronti un centro operativo, un comitato strategico in seno al Consiglio d’amministrazione e un vicepresidente svizzero di grande spessore come Lukas Gähwiler.

Tuttavia, a Kelleher è rimasto il fiato in gola quando ha ricevuto la telefonata dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). “Sono rimasto senza parole per due minuti, anche se me lo aspettavo.” Il suo pensiero è andato ai dipendenti del Credit Suisse, che erano coloro che avrebbero sofferto di più. “Ma dovevamo andare avanti: Avevamo quattro giorni per concludere un accordo con una sposa riluttante”, ha spiegato.

Le trattative non si sono mai arenate. Ma ci sono stati momenti difficili, ha ancora detto Kelleher. In alcuni casi è intervenuto presso la direzione e le autorità di vigilanza. “La FINMA ha fatto un ottimo lavoro tra il 15 e il 19 marzo”, ha dichiarato il presidente di UBS.

Tuttavia, i poteri della FINMA erano limitati. Dopo l’acquisizione del Credit Suisse, Kelleher ha visionato lettere che essa aveva inviato al Consiglio di amministrazione del Credit Suisse. “Se avessi ricevuto una lettera del genere da un’autorità di vigilanza statunitense per una banca americana – ha affermato -, mi sarei comportato diversamente.”

A suo dire in futuro saranno necessari nuovi strumenti di vigilanza. “Ci sarà una ‘doppia leadership’ con un’autorità di sorveglianza subordinata alla banca centrale?”: questa domanda deve essere chiarita secondo Kelleher.