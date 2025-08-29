Keller-Sutter si reca a Berlino, incontro con Friedrich Merz

Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si recherà la settimana prossima a Berlino per una visita ufficiale: nella capitale tedesca incontrerà il cancelliere Friedrich Merz con il quale discuterà delle relazioni bilaterali tra Svizzera e Germania.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

Al centro dei colloqui, vi saranno in particolare questioni legate alla competitività e alla sicurezza, indica la nota, precisando che i temi trattati comprenderanno il commercio mondiale e l’impatto della politica doganale degli Stati Uniti, le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea (Ue), la guerra in Ucraina e la presidenza svizzera dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2026.