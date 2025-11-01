Kenya, almeno 21 morti per una frana nella Rift valley

Keystone-SDA

Una frana in Kenya ha ucciso almeno 21 persone. Lo afferma il ministro degli Interni kenyota Kipchumba Murkomen su X.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Stiamo lavorando con la massima urgenza per coordinare le operazioni di soccorso, estendere l’assistenza umanitaria e stare al fianco delle famiglie colpite dalla catastrofe della frana di Marakwet East”, nell’area della Great Rift Valley, scrive Murkomen sul social network.

“Abbiamo sospeso le nostre operazioni di ricerca e soccorso per oggi. Abbiamo confermato la perdita di 21 persone in questa tragedia, mentre oltre 30 persone risultano ancora disperse secondo quanto riportato dalle loro famiglie”, scrive il ministro. Venticinque persone con ferite gravi sono state evacuate in elicottero a Eldoret per cure mediche ulteriori, mentre altri con ferite lievi sono stati assistiti localmente.

“Sono in corso i preparativi per fornire ulteriori generi alimentari e non alimentari di soccorso alle vittime. Sono attesi anche elicotteri dell’esercito e della polizia sono per il trasporto dei materiali. Esorto le persone che vivono vicino a fiumi stagionali e aree colpite da frane stanotte a spostarsi in zone più sicure”, scrive ancora il ministro.