Kering vola in borsa dopo l’accordo con L’Oréal

Keystone-SDA

Il colosso del lusso francese Kering vola in borsa (+5%) dopo aver annunciato l'accordo con L'Oréal (+0,97%) che non riguarda solo la vendita della divisione Beauté, ma una più ampia partnership nel settore della bellezza e del benessere, con una joint venture al 50%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’intesa, spiega una nota, prevede l’acquisizione della Maison Creed da parte di L’Oréal, le licenze per la bellezza e le fragranze delle iconiche Maison Kering e un’iniziativa esclusiva per esplorare opportunità di business nel campo del benessere e della longevità.

La partnership include il diritto di stipulare una licenza esclusiva di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza per Gucci, a partire dalla scadenza dell’attuale licenza con Coty, e nel rispetto degli obblighi del gruppo Kering previsti dall’accordo di licenza esistente. Kering concederà inoltre a L’Oréal licenze esclusive di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza per Bottega Veneta e Balenciaga, a partire dalla chiusura dell’operazione annunciata.

Sarà istituito un comitato strategico per garantire il coordinamento tra i marchi Kering e L’Oréal e monitorare i progressi della partnership. Oltre ai 4 miliardi di euro in contanti da pagare al closing, previsto per la prima metà del 2026, L’Oréal verserà a Kering le royalty per l’utilizzo dei suoi marchi in licenza.

