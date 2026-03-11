Kerzers: gesto intenzionale, autore risultava scomparso

Keystone-SDA

L'incendio di un autopostale avvenuto ieri sera a Kerzers (FR), che ha causato sei morti e cinque feriti, è stato provocato da un gesto intenzionale di un uomo con turbe psichiche. Lo hanno reso noto le autorità friburghesi in una conferenza stampa odierna.

(Keystone-ATS) Secondo quando dichiarato dal procuratore Raphaël Bourquin, un’indagine è stata avviata pochissimo dopo i fatti, e ruota attorno alle accuse – fra le altre cose – di omicidio e incendio intenzionale. Gli inquirenti hanno subito proceduto a sentire i testimoni e a raccogliere le informazioni necessarie, inclusi prelievi di DNA per identificare le vittime.

L’ipotesi principale, sentendo i testimoni, è quella di un uomo – svizzero, sui 60 anni e domiciliato a Berna – salito sul mezzo di trasporto pubblico con sacchetti in mano. Si sarebbe poi cosparso di un liquido infiammabile, dandosi fuoco. Si parte dal presupposto che faccia parte dei deceduti. Nessun elemento lascia credere che si tratti di terrorismo. La famiglia aveva denunciato la sparizione dell’uomo, che soffriva di numerosi disturbi ed era marginalizzato.

Dettagli sulla dinamica, ad esempio perché le persone non siano state in grado di fuggire, non sono ancora disponibili, hanno sottolineato le autorità rispondendo alle domande dei giornalisti. Quel che è noto è che le porte del veicolo si sono aperte.

Un momento buio per il cantone

Philippe Demierre, presidente del governo cantonale di Friburgo, ha espresso la sua solidarietà alle vittime. Lo stesso ha fatto anche il consigliere di Stato Romain Collaud, che ha parlato di un giorno buio per il cantone. Quale direttore della sicurezza, ha ringraziato tutti i soccorritori che sono giunti sul luogo del disastro. Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che sono intervenute dieci ambulanze da diversi cantoni, oltre alla Rega e altri mezzi di soccorso. Una vera propria collaborazione intercantonale.

Il comandante della polizia Philippe Allain, parlando dell’identificazione dei corpi, ha sottolineato come sia normale che ci voglia un po’ di tempo. La priorità verrà data alla comunicazione alle famiglie, ha sottolineato. Solo in un secondo tempo i media verranno informati.

Le autorità cantonali hanno più volte sottolineato l’importanza del sostegno psicologico ai sopravvissuti e ai cari di tutte le vittime. Specialisti sono stati messi a disposizione anche per i testimoni dei fatti.