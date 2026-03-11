Kerzers: Parmelin visita il luogo dell’incendio

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha visitato oggi il luogo dell'incendio doloso di un autopostale a Kerzers (FR).

2 minuti

(Keystone-ATS) Accompagnato dalla moglie Caroline, da una delegazione del governo friburghese e da membri delle forze di intervento, ha deposto dei fiori e ha commemorato in silenzio le vittime.

“Ancora una volta dobbiamo vivere un momento così triste”, ha dichiarato ai media Parmelin, visibilmente commosso, ai margini dell’evento. Dopo la tragedia dell’incendio di Crans-Montana (VS) all’inizio di quest’anno, ha dovuto recarsi per la seconda volta in veste di presidente della Confederazione sul luogo di un dramma.

Il vodese ha espresso le sue più sentite condoglianze a nome del Consiglio federale. “I miei pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutte le persone colpite”, ha detto, augurando ai feriti tanta forza in questi momenti difficili e una pronta guarigione.

Parmelin ha anche ringraziato le numerose forze di intervento. Decine di loro hanno partecipato alla cerimonia: “In momenti come questi si vede quanto siano importanti la coesione e l’umanità”, ha detto dopo aver stretto la mano ai soccorritori presenti.

Diverse centinaia di persone hanno assistito alla cerimonia, durante la quale il presidente, sotto una leggera pioggia, ha deposto una corona, diversi mazzi di fiori e una rosa bianca, firmando poi il libro delle condoglianze. In tali momenti ha regnato un grande silenzio, interrotto solo da un applauso di alcuni minuti per le forze di intervento.

Come noto, nell’incendio dell’autopostale – un atto doloso provocato da un uomo che si è dato fuoco – sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite.