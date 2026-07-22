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Khalil al-Hayya, “priorità Hamas è raggiungere l’unità nazionale”

Keystone-SDA

Le massima priorità di Hamas è "raggiungere l'unità nazionale". Lo afferma il nuovo leader Khalil al-Hayya nel suo primo discorso al popolo di Gaza. Lo riporta Al-Jazeera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Dico al popolo di Gaza che continueremo a lavorare in ogni direzione e su ogni fronte finché non avremo alleviato il dolore e la sofferenza che vi affliggono. Difendere la Cisgiordania occupata è una responsabilità”, afferma Khalil al-Hayya in una nota.

Tra le priorità, anche “la cessazione completa dell’aggressione israeliana”, e inoltre “continuare ad agire su tutti i fronti per il bene di Gaza, della Cisgiordania, di Gerusalemme e dei prigionieri. La nostra priorità è anche raggiungere l’unità nazionale, e per questo motivo tendiamo la mano a tutti”.

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