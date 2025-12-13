The Swiss voice in the world since 1935
Kiev, ‘un milione di famiglie senza luce dopo raid notturni russi’

Keystone-SDA

Più di un milione di famiglie sono rimaste senza elettricità dopo che una serie di attacchi russi notturni ha colpito le infrastrutture energetiche e industriali. Lo affermano le autorità ucraine, riprese dalla Bbc.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, ha dichiarato che sono state colpite cinque regioni e che almeno cinque persone sono rimaste ferite. Sono in corso i lavori per spegnere gli incendi e ripristinare l’energia.

