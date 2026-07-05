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Kiev, colpito un aeroporto militare in Crimea usato dai russi

Keystone-SDA

I droni ucraini hanno attaccato l'aeroporto di Gvardiyske, uno dei principali scali militari russi nella Crimea occupata, usato dalla Russia per missioni di combattimento, logistica e manutenzione degli aerei.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive Rbc-Ucraina citando lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina. Non è ancora chiaro quali danni siano stati inflitti.

Inoltre sono stati colpiti due ponti stradali nel Donetsk (uno sul fiume Hruzky Yalanchyk nella zona di Huselnykovo e l’altro sul fiume Kalmius vicino a Staromaryivka) utilizzati per gli ucraini per trasferire personale, armi, munizioni e risorse logistiche.

Colpiti anche tre depositi di munizioni russi nelle zone di Makiivk (nella regione di Donetsk), Dovzhansk (nella regione di Luhansk) e Preobrazhenka (nella regione di Kherson). “Le Forze di Difesa continueranno ad attuare sistematicamente misure volte a fermare l’aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina”, ha concluso lo stato maggiore.

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