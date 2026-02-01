Kiev, due morti in un raid russo a Dnipro

Keystone-SDA

Due persone sono state uccise nella notte da un attacco di un drone russo sulla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale. Lo ha annunciato l'amministrazione regionale.

1 minuto

(Keystone-ATS) “L’attacco è avvenuto di notte. È scoppiato un incendio, un’abitazione privata è stata distrutta e altre due sono rimaste danneggiate”, ha scritto su Telegram Oleksandr Ganja, capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, specificando che le vittime sono un uomo e una donna.

Nel frattempo, le forze di difesa aerea russe avrebbero intercettato e distrutto 21 droni ucraini sopra alcune regioni durante la notte. Lo afferma una nota del ministero della Difesa di Mosca ripresa dalla Tass.