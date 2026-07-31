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Kiev, la Russia ha attaccato nella notte con 255 droni

Keystone-SDA

La Russia ha attaccato la scorsa notte l'Ucraina con 255 droni e la difesa aerea di Kiev ha distrutto 195 velivoli a pilotaggio remoto, ma sono stati registrati attacchi in 14 località.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo scrive Ukrainska Pravda che cita l’Aeronautica militare ucraina La Russia ha usato droni d’attacco Shahed (alcuni a reazione), Gerbera e Italmas, oltre a droni esca Parodiya.

I droni sono stati lanciati dalle città russe di Oryol e Kursk, nonché dalle città temporaneamente occupate di Donetsk e Hvardiiske in Crimea. Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l’attacco. “Alle 08:00, le forze di difesa aerea (ucraine, ndr) hanno distrutto o neutralizzato 195 droni di tipo Shahed, Gerbera, Italmas e altri nel nord, sud ed est del Paese. Sono stati registrati impatti da parte di 22 Uav in 14 località e la caduta di velivoli abbattuti (detriti) in quattro località”.

Il bilancio temporaneo dell’attacco russo sull’Ucraina è di tre morti e 31 feriti, si desume dalle notizie riportate da Ukrinfrom, che cita fonti delle amministrazioni militari delle località colpite. A Leopoli è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche quattro distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei: due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite.

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