Kiev, salgono a 15 i morti nel raid russo sul bus

Keystone-SDA

E' salito a 15 il bilancio dei minatori uccisi mentre viaggiavano su un autobus colpito da un drone russo nella regione di Dnipropetrovsk. Lo riporta il capo della regione di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha, ripreso dai media ucraini.

(Keystone-ATS) “Il nemico ha colpito con un drone un autobus aziendale nel distretto di Pavlograd. In precedenza, Ganzha aveva parlato di 12 persone uccise e sette rimaste ferite, ha riferito Ganzha.

Secondo alcune indiscrezioni online, riprese da Rbc, l’attacco avrebbe preso di mira un autobus che trasportava minatori della Dtek.