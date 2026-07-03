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Kiev: attacco russo, salgono a 30 i morti

Keystone-SDA

Sono saliti ad almeno 30 i morti e a una novantina i feriti a seguito dell'attacco russo compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì con 74 missili e 500 droni su Kiev e tutte le principali città ucraine.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La Russia colpisce esclusivamente obiettivi civili per costringere l’Ucraina a rinunciare al proprio Stato”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è recato sul luogo dei bombardamenti, assicurando che l’Ucraina risponderà.

Le autorità della capitale ucraina Kiev hanno esortato i residenti a limitare il tempo trascorso all’aperto dopo che gli incendi causati dai raid russi su larga scala hanno portato a un picco di inquinamento atmosferico.

Gli attacchi hanno incendiato diversi edifici, sprigionando colonne di fumo nero in diversi quartieri della città. I giornalisti dell’agenzia Afp nel centro di Kiev hanno visto una foschia fumosa aleggiare sullo skyline della città, mentre un odore acre aleggiava nell’aria.

“A causa degli incendi causati dall’attacco nemico nella notte del 2 luglio, nonché della mancanza di vento, gli inquinanti non si sono dispersi nell’atmosfera”, ha dichiarato l’amministrazione militare di Kiev in un post su Telegram.

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