The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Kiev: attacco russo nella notte, 30 morti

Keystone-SDA

Almeno 30 morti e una novantina di feriti è il bilancio delle vittime in Ucraina a seguito dell'attacco russo compiuto la notte scorsa con 74 missili e 500 droni su Kiev e tutte le principali città ucraine. Colpito anche un pronto soccorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La Russia colpisce esclusivamente obiettivi civili per costringere l’Ucraina a rinunciare al proprio Stato”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è recato sul luogo dei bombardamenti, assicurando che l’Ucraina risponderà.

L’Ue intanto annuncia nuove sanzioni ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma: ‘Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev’, fa sapere.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR