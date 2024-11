Kiev: droni russi, a fuoco un edificio residenziale

Keystone-SDA

Un edificio residenziale di Kiev è in fiamme questa mattina dopo essere stato colpito dai detriti di un drone russo abbattuto dalle difese aeree ucraine. Il bilancio è di due feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko. “Attualmente, ci sono due feriti nel distretto di Sviatoshyn, in un edificio residenziale dove è scoppiato un incendio a causa di un detrito di un drone. Uno di loro è stato ricoverato in ospedale, l’altro è stato curato sul posto”, ha scritto il sindaco.

“A seguito dell’impatto con i detriti (del drone, ndr), è scoppiato un incendio in un edificio residenziale” nel quartiere di Sviatoshyn, ha scritto il primo cittadino. Secondo l’amministrazione militare della città (Kmava), l’incendio è scoppiato in un edificio residenziale di 16 piani e sono state danneggiate anche cinque auto. Finora non ci sono informazioni su eventuali feriti o vittime.

Il Servizio di emergenza statale ha reso noto successivamente che l’incendio si è sviluppato su una superficie di 50 metri quadrati ed ha parzialmente distrutto gli appartamenti al 15/mo e 16/mo piano dell’edificio residenziale colpito. Le squadre di soccorso stanno evacuando i residenti dell’edificio, ha aggiunto, come riporta Rbc-Ucraina.