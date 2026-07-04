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Kiev: sale a 31 morti bilancio attacco russo mercoledì notte

Keystone-SDA

I feriti sono invece 102: Paese colpito da 496 droni e 74 missili Il ministero ucraino per le Situazioni di Emergenza ha riferito di aver registrato 31 morti e 102 feriti in seguito al massiccio attacco russo condotto nella notte tra mercoledì e giovedì, durante il quale l'Ucraina è stata colpita da 496 droni e 74 missili.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo l’aviazione militare ucraina, 476 droni e 48 missili sono stati intercettati. Sono stati mobilitati oggi 30 soccorritori e otto mezzi tecnici per le operazioni di emergenza.

La capitale, Kiev, è stata particolarmente presa di mira. Giornalisti dell’agenzia di stampa France Presse hanno riferito di aver avvertito esplosioni per diverse ore e che l’allarme aereo è rimasto in vigore per oltre undici ore consecutive.

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