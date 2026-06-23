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Kim, arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo

Keystone-SDA

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha sollecitato l'impegno a potenziare ulteriormente le risorse nucleari del proprio paese "con l'obiettivo di superare il resto del mondo". Lo riferisce l'Agenzia centrale di notizie coreana (KCNA) citata da Yonhap.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il Partito dei lavoratori della Corea (WPK) ha convocato sabato la seconda riunione plenaria del suo nono comitato centrale, della durata di tre giorni e presieduta dal leader Kim, per valutare l’andamento delle politiche del paese nella prima metà dell’anno e riesaminare l’agenda stabilita in occasione di un importante congresso del partito tenutosi a febbraio.

La riunione ha ribadito l’impegno della Corea del Nord ad ampliare le proprie forze nucleari, descrivendole come “il nucleo della sovranità militare” della nazione e “il perno dell’attuazione della strategia di deterrenza o di guerra”.

Il rapporto afferma che la sessione plenaria ha deciso all’unanimità che “esercitare appieno la posizione di Stato dotato di armi nucleari è il modo più corretto e unico per affrontare attivamente e con fiducia la situazione militare e politica internazionale imprevedibile, che si sta complicando sotto molteplici aspetti”.

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