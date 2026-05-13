King’s Speech, al via la cerimonia con il corteo delle carrozze

Keystone-SDA

È iniziata - in una giornata a Londra piovosa e segnata dai venti di crisi politica che spirano sul governo laburista di Keir Starmer - la tradizionale sfilata in carrozza da Buckingham Palace Westminster per la cerimonia del King's Speech.

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(Keystone-ATS) Si tratta della lettura, affidata dall’esecutivo al sovrano di turno, del programma legislativo dei successivi 12 mesi, nell’ambito dell’inaugurazione solenne a Camere riunite di una nuova sessione parlamentare annuale.

La prima carrozza trasporta, sotto la scorta a cavallo della Guardia Reale, la corona e altri simboli del potere monarchico. Segue quella con a bordo re Carlo III.

Il rito, come ogni anno, prevede che un incaricato del sovrano bussi al portone della Camera elettiva dei Comuni – chiuso simbolicamente nella circostanza, come segno di autonomia e primato della rappresentanza popolare – invitando i deputati a spostarsi nella Camera dei Lord, dove è prevista la lettura da parte del monarca dell’elenco di proposte di leggi messe in cantiere dal governo.

Segue il rientro a palazzo del corteo reale e quindi, nel pomeriggio, un dibattito pro forma fra maggioranza e opposizioni ai Comuni.

Come Carlo III ha ricordato fra il serio e il faceto nel suo recente intervento dinanzi al Congresso americano, durante la visita di Stato di fine aprile negli Usa di Donald Trump, la tradizione britannica prevede – nel ricordo degli scontri dei secoli passati fra monarchia e parlamento – che il palazzo reale tenga in ‘ostaggio’ un deputato o una deputata (oggigiorno ospite riverito dal cerimoniale di corte) finché il re non abbia fatto ritorno sano e salvo da ogni sua visita a Westminster.