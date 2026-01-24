Kloten: stazione ferroviaria chiusa dopo incendio di un treno

Keystone-SDA

Un incendio si è sviluppato stamattina su un treno alla stazione Zurigo aeroporto di Kloten, provocando un'interruzione dei trasporti ferroviari. La notizia, anticipata da 20 Minuten è stata confermata a Keystone-ATS da un portavoce delle Ferrovie federali svizzere.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da quest’ultimo, le fiamme sono scaturite verso le 6.20 da un carrello ferroviario dell’Intercity Zurigo-Romanshorn. I pompieri hanno potuto rapidamente estinguere il fuoco, ma a causa del forte fumo si è dovuto procedere alla chiusura della stazione.

Non si segnalano al momento feriti. Dalle 8.15 il traffico ferroviario è tornato regolare.