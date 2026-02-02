KOF: prospettive di impiego migliorano, oltre la media pluriennale

Migliorano le prospettive sul mercato del lavoro svizzero: lo segnala l'indicatore dell'occupazione calcolato dall'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.

(Keystone-ATS) Il parametro si è attestato nel primo trimestre 2026 a 2,4 punti, in progressione di 1,1 punti rispetto al periodo ottobre-dicembre, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dal KOF. L’indice è tornato inoltre a superare la media pluriennale.

Dopo il picco della metà del 2022, l’indicatore era sceso costantemente per circa tre anni, scivolando in territorio negativo nel terzo trimestre del 2025 per la prima volta dalla pandemia. La ripresa è iniziata nell’ultimo trimestre dello scorso anno e sta ora proseguendo.

L’indicatore si basa sulle risposte di 4500 aziende interrogate nel mese di luglio. La percentuale di ditte che prevedono di ampliare l’organico nei prossimi tre mesi supera quella di coloro che puntano a ridurlo. Il quadro rimane però disomogeneo tra i diversi settori: il più dinamico appare quello delle costruzioni, mentre in difficoltà sono il commercio all’ingrosso e quello al dettaglio.