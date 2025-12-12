Kosovo: arrivano i primi migranti deportati dagli USA

Keystone-SDA

Il Kosovo ha iniziato ad accettare profughi deportati dagli Stati Uniti, in base a un accordo raggiunto con l'amministrazione del presidente Donald Trump. Ne ha dato notizia il premier Albin Kurti.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un’intervista all’emittente televisiva kosovara Kanal10, Kurti ha detto che due migranti sono già arrivati, osservando che il Kosovo sta accettando persone “che gli Stati Uniti non vogliono sul proprio territorio”. L’accordo, finalizzato lo scorso mese di giugno, consente al Kosovo di accettare fino a 50 migranti nell’arco di un anno.