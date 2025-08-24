The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Kosovo: fallito il 57/mo tentativo per il capo del parlamento

Keystone-SDA

In Kosovo è fallito oggi un altro tentativo, il 57/mo, di eleggere il presidente del nuovo parlamento scaturito dal voto del 9 febbraio scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nessuno dei tre nuovi candidati proposti dal partito di governo “Vetevendosje” (Autodeterminazione) ha infatti ottenuto il quorum minimo di 61 voti per essere eletto. A fallire sono stati i due ex ministri Hekuran Murati e Arberie Nagavci, e l’altro candidato Dimal Basha. Una nuova votazione è in programma il 26 agosto.

La Corte costituzionale locale ha imposto un termine di 30 giorni, fino al 20 settembre, per eleggere il presidente dell’Assemblea, senza tuttavia indicare le eventuali conseguenze nel caso non si dovesse raggiungere il risultato. Gli osservatori non escludono che si vada a nuove elezioni.

Le votazioni a vuoto vanno avanti dal 15 aprile, giorno della prima riunione costitutiva del nuovo parlamento kosovaro.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR