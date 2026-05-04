KPT: nel 2025 aumenta l’utile, ma affiliati in calo

Keystone-SDA

La cassa malati KPT ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile di 59 milioni di franchi, in progressione rispetto ai 24 milioni dell'anno precedente.

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(Keystone-ATS) I profitti sono stati trainati dalla buona performance degli investimenti e da un solido risultato tecnico-assicurativo, ha indicato oggi la società.

L’azienda ha inoltre fatto passi avanti negli ambiti della digitalizzazione, della soddisfazione della clientela e della stabilità finanziaria, affermano i vertici. Nell’assicurazione di base i clienti sono però diminuiti da 470’000 a 437’000: l’impresa si trova in una fase di consolidamento e stabilizzazione, dopo la forte crescita del 2022 e 2023, spiega la dirigenza.

KPT si è posta come obiettivo, entro il 2027, di diventare la cassa malati più semplice. “Ci concentriamo su ciò di cui i nostri affiliati hanno davvero bisogno: il miglior rapporto qualità-prezzo e un’esperienza cliente semplice”, argomenta il presidente della direzione Thomas Harnischberg, citato nella nota. Allo stesso tempo, KPT rafforza il proprio radicamento come cooperativa: “A differenza di molti concorrenti, in quanto cooperativa apparteniamo ai nostri assicurati”, ricorda il manager.