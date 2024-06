Kunsthaus: trovato accordo con eredi collezionista ebreo

(Keystone-ATS) Il Kunsthaus di Zurigo ha raggiunto un accordo con gli eredi di un collezionista ebreo e venderà un dipinto di Claude Monet. L’uomo era stato costretto a cedere l’opera quando era fuggito dal regime nazista, ha annunciato il museo in una nota odierna.

L’industriale e collezionista d’arte ebreo Carl Sachs si era rifugiato in Svizzera con la moglie nel 1939. Poche settimane dopo, ha venduto “L’Homme à l’ombrelle” di Monet al Kunsthaus a causa delle persecuzioni naziste. “Una vendita a breve termine era necessaria per garantire il sostentamento dei coniugi Sachs”, si legge nel rapporto sulla ricerca di provenienza del dipinto.

Sulla base di questi fatti e della situazione storica, la Zürcher Kunstgesellschaft, l’associazione che gestisce le collezioni del museo, ha cercato un dialogo con la famiglia di Carl Sachs, deceduto nel 1943. Lo scorso 5 giugno è stata trovata una “soluzione giusta ed equa”, si legge nella nota.

Secondo l’accordo amichevole, anche il Kunsthaus riceverà una parte del ricavato. Questa sarà destinata al fondo della collezione in conformità con le linee guida etiche del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).

Il presidente della Zürcher Kunstgesellschaft Philipp Hildebrand, ha espresso il suo rammarico per il fatto che questo “magnifico dipinto” lasci il Kunsthaus dopo la vendita. Tuttavia, questa decisione dimostra che la strategia di ricerca sulla provenienza delle opere presentata nel 2023 viene attuata seriamente. Il Kunsthaus tratta in modo trasparente le opere per le quali esistono indizi di una situazione di costrizione legati alla persecuzione nazista, indica Hildebrand.