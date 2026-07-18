Kuwait: incendio in impianto di desalinizzazione dopo attacchi Iran

Keystone-SDA

Condividi

Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce Al Jazeera, citando un comunicato del ministero kuwaitiano dell’elettricità, dell’acqua e delle energie rinnovabili.

Secondo il ministero, l’incendio ha reso necessaria l’adozione di “misure operative precauzionali”, tra cui la disconnessione di alcune unità di generazione per garantire la sicurezza dell’impianto, del personale e la stabilità della rete elettrica nazionale.

Le autorità hanno precisato che sono stati immediatamente attivati tutti i piani operativi e di emergenza, assicurando la continuità e la stabilità delle reti elettrica e idrica e limitando al minimo eventuali ripercussioni sull’erogazione dei servizi. Il ministero ha aggiunto che il monitoraggio tecnico e operativo prosegue senza interruzioni.

Problemi anche in Iran: il direttore generale dell’Organizzazione per l’acqua e le acque reflue della provincia di Hormozgan, Abdolhamid Hamzehpour, ha affermato che l’attacco statunitense contro le pompe dell’impianto di desalinizzazione nel villaggio costiero di Bunji ha interrotto completamente la fornitura di acqua potabile a 20 villaggi, per una popolazione complessiva di circa 10’000 persone.