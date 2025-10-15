The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

L’appello dell’autore di Adolescence, ‘padri scrivano ai figli’

Keystone-SDA

Descrivere le proprie esperienze di vita sulla "mascolinità", ed eventualmente sul maschilismo, in una lettera da far leggere ai figli. È l'invito rivolto ai padri di tutto il mondo dall'attore Stephen Graham, creatore della serie tv britannica 'Adolescence'.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La produzione portata al successo globale da Netflix – e a cui è stato attribuito un Emmy come miglior miniserie dell’anno – racconta la trasformazione di un 13enne in un assassino seriale di compagni di scuola imbevuto di misoginia e sessismo precoce.

“Dopo aver realizzato Adolescence, sono rimasto davvero sorpreso dal numero di padri che si sono rivolti a me per parlare della difficoltà di conversazione con i loro figli” su temi importanti, ha detto Graham, spiegando in un video diffuso online i motivi che lo hanno spinto a lanciare l’appello.

L’iniziativa è nata da un confronto con i suoi collaboratori e con alcuni esperti fino a sfociare “nell’idea meravigliosa di chiedere ai genitori di scrivere lettere” ai figli: in modo da mettere nero su bianco “le cose di cui volete parlare veramente con loro, ciò che volete comunicare” per trasmettere i valori di quel che “significa essere un uomo”.

Il progetto prevede di raccogliere i testi in un sito internet ad hoc, denominato ‘Letters to Our Sons’, curato assieme alla psicologa Orly Klein. E poi di dar vita a un libro. Graham è stato invitato nei mesi scorsi a Downing Street per discutere delle politiche giovanili del governo e di campagne contro il machismo adolescenziale dal premier Keir Starmer: il quale ha detto d’essere rimasto molto colpito da ‘Adolescence’ dopo averlo visto con i propri figli, tanto da promuoverne poi la diffusione nelle scuole dell’isola.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR