L’appello di Obama ai democratici, quello che serve è coraggio

Keystone-SDA

Barack Obama lancia ai democratici un appello all'azione. "È il momento di difendere quello che ritenete giusto e di mostrarvi più duri. Quello che serve ora è coraggio", ha detto l'ex presidente nel corso di una raccolta fondi in New Jersey, secondo la Cnn.

(Keystone-ATS) “Smettetela di cercare soluzioni rapide e di attendere il messia. Ci sono bravi candidati da sostenere”, ha esortato riferendosi alla corsa per diventare governatore in New Jersey e in Virginia.

L’ex presidente si è detto non sorpreso da quanto Trump ha finora fatto e dall’assenza di paletti da parte dei repubblicani. “Quello che ci viene chiesto è di impegnarci a difendere quello che riteniamo giusto e i nostri valori. Se lo faremo tutti – ha aggiunto Obama – ci posizioneremo per far muovere il nostro paese nella giusta direzione”.