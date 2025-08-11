L’Australia riconoscerà lo Stato palestinese

L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Lo ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese.

(Keystone-ATS) “Finché non esisteranno uno Stato israeliano e uno Stato palestinese – ha dichiarato Albanese – la pace potrà essere solo temporanea. L’Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a un proprio Stato”.

Ciò avverrà a condizione che Hamas non svolga alcun ruolo nella futura amministrazione. L’Australia collaborerà con la comunità internazionale per fare del riconoscimento una realtà, ha precisato Albanese.

“Una soluzione a due Stati è la migliore speranza per l’umanità di rompere il ciclo di violenza in Medio Oriente e di portare a una fine del conflitto, delle sofferenze e della carestia in Gaza”, ha detto Albanese. Ha aggiunto di aver avuto una conversazione “lunga” e “civile” con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Mi sembra chiaro che sia necessaria una soluzione politica, non militare. L’ho detto pubblicamente e l’ho detto direttamente al primo ministro Netanyahu. Troppe vite innocenti sono state perdute. Il governo di Israele continua a violare il diritto internazionale e a negare sufficienti aiuti, cibo e acqua a persone disperate, inclusi bambini”.

Ogni generazione ha conosciuto “fallimenti e false tempeste” e decenni di fallimenti nel tentare di riconoscere uno Stato di Israele e uno Stato di Palestina, ma il mondo non può attendere che sia garantito il successo, ha detto ancora Albanese. “Il rischio di tentare è nulla rispetto al pericolo di lasciar passare questo momento. Il costo umano dello status quo cresce giorno per giorno e si può misurare nella perdita di vite innocenti”, ha aggiunto.