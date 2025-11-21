The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
L’Egitto progetta una Cinecittà tra le piramidi di Giza

Keystone-SDA

La nuova legge egiziana sul cinema prevede, oltre a precise norme per chiunque voglia girare immagini in Egitto, la realizzazione di una sorta di Cinecittà tra le piramidi di Giza, su modello di Hollywood negli Stati Uniti e Bollywood in India.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il primo ministro Mostafa Madbouly spiegando nel dettaglio il provvedimento varato dal consiglio dei ministri.

La città del cinema – ha detto – sarà dotata di studi di produzione all’avanguardia e set completi in grado di ospitare la produzione di grandi eventi globali e film di successo, oltre a hotel e strutture ricettive per le troupe di produzione, l’incremento del turismo e la creazione di un polo creativo completamente integrato.

Il nuovo impianto si affaccerà direttamente sulle Piramidi, con la possibilità di farne un set a sé. Il piano si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo dell’Egitto per l’Altopiano di Giza e l’area del Grand Egyptian Museum (Gem), con l’obiettivo di massimizzare il valore di questi siti storici.

Il governo si attende investimenti da parte del settore privato.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

