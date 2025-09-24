L’Escalatorgate all’Onu, Trump annuncia un’indagine

Keystone-SDA

L'America si appassiona ad un nuovo scandalo, che i media Usa hanno già ribattezzato "Escalatorgate": il blocco della scala mobile all'Onu mentre Donald Trump e Melania stavano salendo alla sala dell'assemblea generale per l'intervento del presidente Usa.

(Keystone-ATS) Il tycoon ci ha scherzato su, ma la Casa Bianca, dopo alcune speculazioni di un possibile complotto, ha chiesto un’indagine per verificare se la scala sia stata fermata di proposito per umiliare il presidente degli Stati Uniti. “Se qualcuno all’Onu ha intenzionalmente fermato la scala mobile mentre il presidente e la First Lady stavano salendo, deve essere licenziato e indagato immediatamente”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt su X.

Un portavoce delle Nazioni Unite ha riferito all’Afp che l’incidente è avvenuto perché qualcuno davanti a Trump ha accidentalmente attivato un meccanismo di sicurezza della scala mobile, causandone il blocco. Tuttavia, Leavitt ha citato un articolo pubblicato domenica dal Times of London in cui si afferma che membri dello staff delle Nazioni Unite avevano scherzato dicendo che avrebbero spento le scale mobili e “gli avrebbero detto di aver finito i soldi” dopo i drastici tagli ai finanziamenti statunitensi.

Anche diverse altre personalità della Casa Bianca e commentatori conservatori hanno ipotizzato un complotto contro Trump. Un video mostra il presidente e la First Lady (su tacchi altissimi) salire sulla scala mobile del quartier generale delle Nazioni Unite, prima che questa si bloccasse bruscamente dopo un breve tratto.

La sfortuna di Trump è continuata quando il suo gobbo non ha funzionato per l’inizio del discorso. “Chiunque stia usando questo gobbo è nei guai”, ha avvisato il tycoon. Ha poi continuato, apparentemente scherzosamente, collegando i due incidenti a quelli che ha definito i molteplici fallimenti delle Nazioni Unite, tra cui la mancanza di sostegno ai suoi sforzi di pace in una serie di conflitti.

“Tutto ciò che ho ricevuto dalle Nazioni Unite – ha detto – è stata una scala mobile che, salendo, si è fermata proprio nel mezzo. Se la first lady non fosse stata in ottima forma, sarebbe caduta, ma è in ottima forma. Siamo entrambi in ottima forma”. “Queste sono le due cose che ho ricevuto dalle Nazioni Unite: una pessima scala mobile e un pessimo gobbo”, ha scherzato. Ma non troppo.