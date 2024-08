L’ex consigliere di Trump lo attacca, il suo ego è fragile

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump attacca l’ex presidente. H.R. McMaster nel suo nuovo libro ‘At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House’ racconta il dietro le quinte dell’amministrazione Trump.

Gli incontri nello Studio Ovale erano “esercizi di servilismo competitivo”, durante i quali i consiglieri adulavano l’ex presidente. Gli dicevano “il tuo istinto ha sempre ragione”, oppure “nessuno è mai stato trattato così male dai media”, descrive McMaster, ricordando come Trump nel frattempo diceva cose stravaganti come “perché non facciamo fuori l’intero esercito nordcoreano durante una delle parate?”.

Lo spirito di McMaster, rimasto alla Casa Bianca per poco più di un anno, però era ben diverso: “Sapevo che per adempiere al mio dovere avrei dovuto dire a Trump quello che non voleva sentirsi dire”, racconta nel libro descrivendo come particolarmente difficile da trattare con l’ex presidente il tema della Russia.

“Avrei voluto che fosse stato in grado di separare la questione delle interferenze russe dalla legittimità della sua presidenza. Avrebbe potuto dire: ‘sì hanno attaccato le elezioni. Ma alla Russia non interessa chi vince. Quello che vogliono è mettere gli americani uno contro l’altro'”. Purtroppo, osserva McMaster, la “fragilità” dell’ego di Trump e il “suo profondo senso di risentimento non gli avrebbero mai permesso di effettuare una tale distinzione”.