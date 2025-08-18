The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

L’incontro tra Trump, Zelensky e i leader europei

Keystone-SDA

Al via l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Aprendo l’incontro con i leader europei Trump – seduto tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni – ha detto: “Cercheremo di organizzare un trilaterale e mettere fine a questa guerra”.

In Alaska Vladimir Putin ha “accettato che l’Ucraina abbia garanzie di sicurezza”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca ai leader europei sottolineando che “ora discuteremo chi farà cosa”. “Dovremo discutere di un possibile scambio di territori e anche delle linee di contatto” tra Ucraina e Russia, ha poi detto Trump nell’incontro con i leader europei alla Casa Bianca.

Il fatto che gli Stati Uniti siano disposti a far parte delle garanzie di sicurezza è un “grande passo”, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ringraziando il presidente degli Stati Uniti di aver avviato il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin.

“Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo”, ha detto la premier italiana Giorgia Meloni. “Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più”, ha aggiunto.

Prima del trilaterale tra Ucraina e Russia sotto l’egida degli Stati Uniti “serve un cessate il fuoco”, ha da parte sua sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l’incontro alla casa Bianca. “I prossimi passi sono i più difficili. Al prossimo meeting vogliamo vedere una tregua, non posso immaginare che possa avere luogo senza un cessate il fuoco. Lavoriamo su questo, proviamo a mettere pressione sulla Russia perché la credibilità dei nostri sforzi oggi dipendono almeno dal raggiungimento di una tregua”, ha aggiunto Merz.

Una riunione a quattro con l’Europa dovrebbe seguire la trilaterale con Putin, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron puntualizzando che c’è bisogno di garanzie di sicurezza per assicurare la pace.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
9 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR