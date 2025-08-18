L’incontro tra Trump, Zelensky e i leader europei

Al via l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

2 minuti

(Keystone-ATS) Aprendo l’incontro con i leader europei Trump – seduto tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni – ha detto: “Cercheremo di organizzare un trilaterale e mettere fine a questa guerra”.

In Alaska Vladimir Putin ha “accettato che l’Ucraina abbia garanzie di sicurezza”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca ai leader europei sottolineando che “ora discuteremo chi farà cosa”. “Dovremo discutere di un possibile scambio di territori e anche delle linee di contatto” tra Ucraina e Russia, ha poi detto Trump nell’incontro con i leader europei alla Casa Bianca.

Il fatto che gli Stati Uniti siano disposti a far parte delle garanzie di sicurezza è un “grande passo”, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ringraziando il presidente degli Stati Uniti di aver avviato il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin.

“Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo”, ha detto la premier italiana Giorgia Meloni. “Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più”, ha aggiunto.

Prima del trilaterale tra Ucraina e Russia sotto l’egida degli Stati Uniti “serve un cessate il fuoco”, ha da parte sua sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l’incontro alla casa Bianca. “I prossimi passi sono i più difficili. Al prossimo meeting vogliamo vedere una tregua, non posso immaginare che possa avere luogo senza un cessate il fuoco. Lavoriamo su questo, proviamo a mettere pressione sulla Russia perché la credibilità dei nostri sforzi oggi dipendono almeno dal raggiungimento di una tregua”, ha aggiunto Merz.

Una riunione a quattro con l’Europa dovrebbe seguire la trilaterale con Putin, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron puntualizzando che c’è bisogno di garanzie di sicurezza per assicurare la pace.