L’intelligenza artificiale aiuta a prevedere le valanghe

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo scorso inverno un sistema di intelligenza artificiale ha contribuito per la prima volta a valutare il rischio di valanghe in Svizzera. Dopo una fase di test durata tre anni, le previsioni così ottenute sono paragonabili a quelle degli esperti.

Le previsioni fatte dalle macchine sono spesso buone. “A volte non lo sono, ma anche noi a volte ci sbagliamo”, afferma citato in una nota Frank Techel, responsabile per questo tipo di previsioni presso l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR). “La cosa positiva è che i modelli commettono errori diversi dai nostri”, dice l’esperto.

Approcci diversi

Dalla stagione invernale 2023/24 alle valutazioni degli esperti è venuta ad aggiungersi anche quella di un computer che è stato “addestrato” nel corso degli anni. Tuttavia, mentre l’algoritmo si basa esclusivamente sui dati fisici che simulano la situazione del manto nevoso, gli esperti dell’SLF ricorrono anche a informazioni aggiuntive, come le osservazioni fatte sul terreno.

Questi dati non sono utilizzabili dal computer. Altra differenza: mentre gli esperti sono obbligati a selezionare i dati, il computer è in grado di analizzare l’intero volume delle misurazioni.

I ricercatori dell’SLF lavorano dal 2019 per insegnare all’intelligenza artificiale a valutare il rischio di valanghe. In futuro, il team vuole combinare meglio le previsioni umane e quelle della macchina. Ciò include, ad esempio, una presentazione più intuitiva dei risultati.