L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, Wall Street Journal

Keystone-SDA

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Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal.

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(Keystone-ATS) Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. “Sono il primo della lista”, ha detto. “Finora, immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo”.

La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente USA è rientrato dal vertice NATO di Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza.

Il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati ieri e hanno concordato di mantenere il “coordinamento tra i due Paesi”. Il Wall Street Journal non precisa se le informazioni di intelligence sulle minacce a Trump siano state discusse durante il colloqui tra i due leader.

Coordinato le prossime mosse contro Teheran

Stando al sito web di notizie americano Axios – che cita l’ufficio del premier israeliano – Donald Trump avrebbe parlato con Netanyahu “per coordinare le prossime mosse su vari fronti”.

Stando a quanto riportato da Israele, nel corso della conversazione telefonica il presidente Trump ha aggiornato Netanyahu sulle operazioni militari americane nel Golfo Persico.

Netanyahu – secondo quanto riferito dal suo ufficio – ha dal canto suo sottolineato la necessità che Israele mantenga zone cuscinetto lungo i suoi confini, in un contesto di progressi segnalati dal ritiro israeliano dalle cosiddette “zone pilota” in Libano, che saranno consegnate all’esercito libanese, come scrive The Times of Israel.