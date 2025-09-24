The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

L’Oms prende le distanze da Trump su vaccini e paracetamolo

Keystone-SDA

L'Oms è scesa in campo contro l'annuncio del presidente Usa Donald Trump sul possibile legame tra assunzione di paracetamolo in gravidanza e sviluppo dell'autismo nel nascituro e prende distanze dalla posizione del presidente rispetto al vaccino dell'epatite B.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In una nota, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sottolineato “che al momento non ci sono prove scientifiche concludenti che confermino un possibile legame tra l’autismo e l’uso di paracetamolo durante la gravidanza”.

L’Oms ha ricordato che “nell’ultimo decennio sono state intraprese ricerche approfondite, compresi studi su larga scala, che hanno esaminato i legami tra l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’autismo. In questo momento, non è stata stabilita nessuna associazione coerente”.

Per questa ragione, alle donne è raccomandato di continuare “a seguire i consigli dei loro medici o operatori sanitari, che possono aiutare a valutare le circostanze individuali e raccomandare i farmaci necessari. Qualsiasi farmaco deve essere usato con cautela durante la gravidanza, specialmente nei primi tre mesi, e in linea con i consigli degli operatori sanitari”, precisa.

Dall’Oms, anche parole sui vaccini, che suonano come una risposta alla richiesta di Trump di evitare formulazioni polivalenti e ritardare la somministrazione di quello per l’epatite B. “Quando i programmi di immunizzazione sono ritardati o interrotti o alterati senza revisione delle prove, c’è un forte aumento del rischio di infezione non solo per il bambino, ma anche per tutta la comunità”.

L’Oms ricorda inoltre nella nota che “esiste una solida e ampia base di prove che dimostra che i vaccini infantili non causano l’autismo” e che “i programmi di vaccinazione per l’infanzia sono sviluppati attraverso un processo attento, ampio e basato sulle evidenze scientifiche che coinvolge esperti globali e nazionali”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR