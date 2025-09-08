The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

L’Onu accusa Israele, ‘retorica genocida’ su Gaza

Keystone-SDA

Nuova denuncia dell'Onu contro Israele, i cui leader sono stati accusati oggi da Volker Türk, alto commissario per i diritti umani, di alimentare "una retorica genocida" sulla Striscia di Gaza, come riportano fra gli altri i media britannici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Un territorio già ridotto a “un cimitero”, ha rincarato Türk, aprendo a Ginevra la 60/a sessione del Consiglio Onu per i Diritti Umani e invocando una riposta più decisa della comunità internazionale per “mettere fine al massacro”: “Sono inorridito dell’utilizzo aperto di una retorica genocida e della vergognosa disumanizzazione dei palestinesi da parte di alti funzionari israeliani”.

Türk, nel suo discorso alla 60/a sessione del Consiglio per i diritti umani, riunita da oggi in sessione a Ginevra, ha detto che “Gaza è un cimitero. Israele è profondamente traumatizzato dai terribili attacchi di Hamas e di altri gruppi armati del 7 ottobre e dalla continua detenzione di ostaggi”, ma un’ulteriore “militarizzazione, occupazione, annessione e oppressione non faranno altro che alimentare ulteriore violenza, rappresaglie e terrore”, ha ammonito esortando la comunità internazionale ad “agire ora, per porre fine alla carneficina”.

“Dove sono i passi decisivi per prevenire il genocidio?,” ha chiesto. “La comunità internazionale sta venendo meno al suo dovere”, ha quindi deplorato. I Paesi devono “fermare il flusso verso Israele di armi che rischiano di violare le leggi di guerra” ed esercitare la “massima pressione per un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e delle persone arbitrariamente detenute e l’ingresso di sufficienti aiuti umanitari a Gaza”, ha esortato l’Alto Commissario.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR