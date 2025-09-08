L’Onu accusa Israele, ‘retorica genocida’ su Gaza

Keystone-SDA

Nuova denuncia dell'Onu contro Israele, i cui leader sono stati accusati oggi da Volker Türk, alto commissario per i diritti umani, di alimentare "una retorica genocida" sulla Striscia di Gaza, come riportano fra gli altri i media britannici.

(Keystone-ATS) Un territorio già ridotto a “un cimitero”, ha rincarato Türk, aprendo a Ginevra la 60/a sessione del Consiglio Onu per i Diritti Umani e invocando una riposta più decisa della comunità internazionale per “mettere fine al massacro”: “Sono inorridito dell’utilizzo aperto di una retorica genocida e della vergognosa disumanizzazione dei palestinesi da parte di alti funzionari israeliani”.

Türk, nel suo discorso alla 60/a sessione del Consiglio per i diritti umani, riunita da oggi in sessione a Ginevra, ha detto che “Gaza è un cimitero. Israele è profondamente traumatizzato dai terribili attacchi di Hamas e di altri gruppi armati del 7 ottobre e dalla continua detenzione di ostaggi”, ma un’ulteriore “militarizzazione, occupazione, annessione e oppressione non faranno altro che alimentare ulteriore violenza, rappresaglie e terrore”, ha ammonito esortando la comunità internazionale ad “agire ora, per porre fine alla carneficina”.

“Dove sono i passi decisivi per prevenire il genocidio?,” ha chiesto. “La comunità internazionale sta venendo meno al suo dovere”, ha quindi deplorato. I Paesi devono “fermare il flusso verso Israele di armi che rischiano di violare le leggi di guerra” ed esercitare la “massima pressione per un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e delle persone arbitrariamente detenute e l’ingresso di sufficienti aiuti umanitari a Gaza”, ha esortato l’Alto Commissario.