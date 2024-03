L’Onu vota una nuova bozza per il cessate il fuoco a Gaza

(Keystone-ATS) Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu vota alle 10 locali, le 15 svizzere, una nuova bozza di risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza, e secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, potrebbe avere anche il via libera degli Usa.

I membri non permanenti del Consiglio di sicurezza hanno elaborato una bozza rivista in cui si “chiede un cessate il fuoco immediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad un cessate il fuoco permanente e sostenibile, e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie”.

Inoltre, “si richiede che le parti rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale in relazione a tutte le persone detenute”. Il testo ha già avuto il sostegno della Cina e del Gruppo Arabo, ma il rischio sarebbe il veto Usa.