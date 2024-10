L’Ue lancia un ponte aereo umanitario per il Libano

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Ue ha lanciato oggi un’operazione di ponte aereo umanitario che consiste in tre voli da Dubai e Brindisi, il primo dei quali raggiungerà Beirut l’11 ottobre. Trasporteranno scorte, tra l’altro, articoli per l’igiene, coperte e kit di emergenza”.

Lo si legge in una nota. È stato attivato inoltre il Meccanismo di Protezione Civile con l’aiuto da parte di molti Stati membri, già dalla scorsa settimana.

Nel quadro del Meccanismo di protezione civile dell’Ue, infatti, dalla scorsa settimana vengono consegnati a Beirut aiuti da Spagna, Slovacchia, Polonia, Francia e Belgio, mentre altri aiuti dalla Grecia verranno trasportati nei prossimi giorni. La Commissione finanzia i costi di trasporto di queste consegne e ne assicura il coordinamento.

Le forniture donate dagli Stati membri comprendono medicinali e articoli medici che sono fondamentali per assistere le persone in Libano che non hanno accesso all’assistenza sanitaria d’emergenza, in particolare per gli sfollati.

Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue rimane in stretto contatto con gli Stati membri e i partner umanitari per mobilitare ulteriori offerte. Questa assistenza si aggiunge ai circa 104 milioni di euro di aiuti umanitari dell’Ue stanziati per il Libano quest’anno, compresi gli ultimi stanziamenti di emergenza.