L'industria dei macchinari è sempre in crescita 22 novembre 2000 - 12:08 L'industria delle macchine, elettronica e metallurgica svizzera gira a pieno regime. Nel solo terzo trimestre di quest'anno il fatturato è aumentato del 17,8 percento rispetto al 1999. Su nove mesi, l'incremento è stato del 10,9 percento. Da gennaio a settembre, precisa un comunicato di Swissmem, l'associazione di categoria, le nuove commesse sono progredite del 20 percento. Soltanto nel terzo trimestre, sono aumentate del 23 percento. Le ordinazioni dall'estero sono progredite del 19 percento mentre quelle provenienti da clienti svizzeri hanno segnato un incremento del 28 percento. Swissmem attribuisce i buoni risultati conseguiti finora all'alta congiuntura economica negli Stati Uniti e alla ripresa in atto in molti paesi europei. L'inchiesta di Swissmem è stata condotta su 180 aziende attive nei rami menzionati. Nel terzo trimestre, l'utilizzo delle capacità ha raggiunto l'88,5 percento. La crescita del 17,8 percento del giro d'affari tra inizio luglio e fine settembre è chiaramente superiore alle aspettative, prosegue la nota. Le vendite all'estero (più 20,3 percento) sono progredite in misura maggiore rispetto a quelle sul mercato interno (più 7,3 percento). Le esportazioni hanno segnato un incremento del 13,9 percento quest'anno. Le forniture ai paesi dell'Unione europea sono aumentate del 10,8 percento. Sono cresciute con un tasso superiore alla media le vendite alla Finlandia (più 24 percento), all'Olanda (più 17,1 percento), alla Gran Bretagna (più 16,7 percento) e all'Italia (più 14 percento). L'export verso gli Stati Uniti ha registrato una progressione del 14,8 percento, quello verso l'Asia un aumento del 28,9 percento, con punte massime per la Corea del Sud (più 79,6 percento) e dell'Indonesia (più 64,3 percento). Swissmem si attende una crescita delle nuove commesse di almeno il 15 percento per l'intero 2000 e un aumento del fatturato compreso tra il 7 e il 9 percento. Se i tassi di cambio continueranno ad essere favorevoli, l'entrata di ordinazioni dovrebbe mantenersi sui livelli attuali nei prossimi trimestri. swissinfo e agenzie