La Banca del Gottardo acquista la Westdeutsche Landesbank (Schweiz) 16 ottobre 2000 - 18:24 Assumendo il controllo dell'istituto tedesco, la banca ticinese intende creare le premesse per un'ulteriore crescita nel Centro e Nord Europa. Ignoto l'ammontare della transazione. La Banca del Gottardo, informa un comunicato, acquisisce il capitale azionario della WestLB (Schweiz) dagli attuali azionisti Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg e Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale. La transazione sarà conclusa formalmente entro il 31 dicembre 2000, dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La WestLB (Schweiz), con sede a Zurigo, società attiva principalmente nel settore del private banking e che occupa 77 collaboratrici e collaboratori, verrà completamente integrata nella succursale di Zurigo della Banca del Gottardo nei primi mesi del prossimo anno. Grazie a questa importante acquisizione, la Banca del Gottardo rafforza significativamente il suo posizionamento nella principale piazza finanziaria svizzera e getta contemporaneamente le basi per l'ampliamento delle proprie attività nel contesto europeo. La Westdeutsche Landesbank Girozentrale, la Landesbank Baden- Württemberg, la Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale e la Banca del Gottardo hanno inoltre siglato un accordo di cooperazione che prevede una rafforzata collaborazione soprattutto nel settore del private banking. Nel primo semestre del 2000, il Gruppo Banca del Gottardo ha registrato un utile lordo di 168 milioni di franchi, in aumento del 21 percento rispetto alla prima metà dello scorso anno. La massa gestita è aumentata del 20 percento a 42 miliardi di franchi. swissinfo e agenzie