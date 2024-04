La BNS aumenta le riserve minime obbligatorie

(Keystone-ATS) La Banca nazionale svizzera (BNS) aumenta le riserve minime obbligatorie per le banche. In particolare, ha oggi annunciato che il coefficiente passerà dal 2,5% al 4%.

A tal fine, ha adeguato l’Ordinanza sulla Banca nazionale con effetto al 1° luglio 2024 e, di conseguenza, è stata abrogata l’attuale eccezione in base alla quale il calcolo deve considerare soltanto il 20% degli impegni relativi ai fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata.

Grazie a queste modifiche, la BNS potrà continuare ad assicurare “un’attuazione della politica monetaria della Banca nazionale efficiente ed efficace”, continua la nota. Gli adeguamenti non incidono sull’orientamento monetario attuale e permettono una diminuzione degli oneri per interessi a carico della BNS.

Per adempiere i requisiti in materia di riserve minime, per effettuare operazioni di pagamento e come scorta di tesoreria, gli istituti mantengono presso la banca centrale soldi noti come “averi in conto giro”.