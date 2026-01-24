The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
La California aderisce all’Oms in risposta all’uscita di Trump

La California aderisce all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È il primo Stato statunitense a collaborare con il Global Outbreak Alert and Response Network, braccio operativo dell'Oms che risponde alle emergenze, con l'invio di personale e risorse.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il governatore democratico Gavin Newsom, di ritorno da Davos, spiegando su X che la sua è una risposta al ritiro dall’organismo internazionale deciso dall’amministrazione Trump.

“La California non sarà testimone del caos che questa decisione porterà – ha scritto Newsom, possibile futuro candidato democratico – Continueremo a promuovere partnership a livello globale e a restare in prima linea nella preparazione alla sanità pubblica”. Il governatore ha discusso la collaborazione con il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il recente Forum economico mondiale.

