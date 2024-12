La Camera boccia il piano anti shutdown

Keystone-SDA

Negli Stati Uniti la Camera ha bocciato il piano anti shutdown sul quale i repubblicani avevano trovato un accordo. L'intesa era sostenuta da Donald Trump e prevedeva lo slittamento del tetto del debito di due anni, misura chiesta dal presidente eletto.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo la bocciatura del piano, lo speaker della Camera Mike Johnson ha già chiamato i suoi per cercare di mettere a punto una misura che possa essere approvata e arrivare rapidamente in Senato, così da evitare una paralisi del governo dalla mezzanotte di venerdì.

I democratici in massa hanno votato contro l’intesa raggiunta dai repubblicani, che conteneva lo slittamento della data per il tetto del debito di due anni. Una disposizione che i democratici non hanno potuto appoggiare perché avrebbe significato perdere un’arma importante contro l’atteso taglio delle tasse di Trump, destinato a far aumentare il debito.