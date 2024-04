La Cina rafforzerà la cooperazione con Russia

3 minuti

(Keystone-ATS) La Cina “rafforzerà la cooperazione strategica” con la Russia e ne sosterrà lo “sviluppo stabile sotto la guida del presidente Putin. Pechino e Mosca continueranno a rafforzare la cooperazione strategica sulla scena mondiale e si forniranno forte sostegno reciproco”.

Lo ha affermato oggi il ministro degli esteri Wang Yi incontrando l’omologo Serghei Lavrov a Pechino, secondo i media russi.

Da parte sua Lavrov ha osservato che le due parti continueranno la cooperazione nella lotta al terrorismo, anche attraverso meccanismi multilaterali: “Ringrazio la parte cinese per il cordoglio espresso sull’attacco terroristico nella regione di Mosca del 22 marzo”.

“Il sostegno del popolo è la fonte del progresso in Russia. Penso che sotto la forte guida del presidente Putin, il popolo russo avrà un futuro luminoso”, ha aggiunto Wang, sempre secondo i media russi.

Lavrov, a sua volta, ha ringraziato la Cina per il suo “sostegno”, notando che il presidente “Xi Jinping è stato tra i primi a inviare messaggi di congratulazioni al presidente eletto Putin, e siamo in generale grati ai nostri amici cinesi per questo sostegno”.

“I risultati elettorali hanno confermato la profonda fiducia del popolo russo nel nostro leader e nella politica interna ed estera in corso. Ciò vale anche per il rafforzamento dell’interazione strategica e del partenariato con la Repubblica popolare cinese”, ha proseguito Lavrov.

Negli ultimi anni Cina e Russia hanno intensificato la cooperazione economica e i contatti diplomatici, e la loro partnership strategica si è ulteriormente consolidata dopo l’invasione dell’Ucraina. Malgrado affermi di essere una parte neutrale nel conflitto ucraino, Pechino è stata duramente criticata per il rifiuto nella condanna di Mosca per la sua offensiva militare: durante il summit tenuto lo scorso ottobre, Xi e Putin dissero che i legami stavano “entrando in una nuova era”.

“In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu e di grandi potenze emergenti, la Cina e la Russia devono schierarsi chiaramente dalla parte del progresso storico, dell’equità e della giustizia”, ha ancora affermato Wang, aggiungendo che le due parti “continueranno a mantenere scambi ravvicinati in varie forme”.

“Il ministro degli esteri Lavrov e io abbiamo avuto una comunicazione approfondita su diverse questioni internazionali e regionali, compresi i conflitti in Ucraina e Palestina-Israele”, ha ancora detto il capo della diplomazia cinese.

“Vorrei sottolineare che, in quanto grande potenza responsabile, la Cina decide sempre le proprie posizioni in modo indipendente sulla base dei diritti e dei torti individuali di ciascuna situazione”, ha osservato Wang, per il quale “allo stesso tempo, come forza di pace e stabilità, la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo sulla scena internazionale e non aggiungerà mai benzina sul fuoco”.

Da parte sua Lavrov ha denunciato le “sanzioni illegali” contro Mosca e altri paesi: l’Occidente “sta applicando sanzioni illegali contro un certo numero di Stati, tra cui ovviamente la Russia”, ha detto il ministro degli esteri, secondo cui “questa politica sta iniziando ad essere applicata attivamente anche nei confronti della Cina”.